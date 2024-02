Russland: Ukraine greift Raffinerien an

Moskau. Russland und die Ukrai­ne haben sich nach Angaben des Militärs beider Länder in der Nacht zum Freitag erneut gegenseitig mit Drohnen beschossen. Die russische Armee gab an, 19 ukrainische Drohnen über den Regionen Kursk, Brjansk, Orjol, Krasnodar und über dem Schwarzen Meer abgefangen zu haben. Im russischen Krasnodar wurde offensichtlich eine Ölraffinerie getroffen, in der ein großes Feuer ausbrach.(AFP/Reuters/jW)