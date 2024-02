USA: Trump gewinnt in Nevada

Washington. Expräsident Donald Trump hat die »Caucus« genannten parteiinternen Vorwahlen im US-Bundesstaat Nevada gewonnen und damit einen weiteren Schritt in Richtung Präsidentschaftskandidatur der Republikaner gemacht. Ersten Ergebnissen zufolge lag Trump dabei am Donnerstag (Ortszeit) deutlich vorn. US-Medien berichteten, Trump werde die Delegiertenstimmen des Staates für sich gewinnen. Der rechte Republikaner war bei der Abstimmung ohne ernsthafte Konkurrenz. Auf den US-amerikanischen Virgin Islands wurde am Donnerstag ebenfalls ein »Caucus« abgehalten, auch dort gewann Trump. (AFP/jW)