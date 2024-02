Indien: Zerstörung von Koranschule

Dehradun. In Indien sind bei Zusammenstößen wegen der Zerstörung einer Koranschule durch die Behörden im nördlichen Unionsstaat Uttarakhand zwei Menschen getötet und Dutzende verletzt worden, wie von offizieller Seite am Freitag mitgeteilt wurde. Demnach habe die Polizei den Befehl erhalten, scharf auf »Randalierer« zu schießen. Einsatzkräfte hatten die Koranschule am Donnerstag dem Erdboden gleichgemacht, da sie ohne Erlaubnis gebaut worden sei. Nach Polizeiangaben kam es deswegen zu Protesten von Muslimen, die Steine warfen und Fahrzeuge in Brand setzten. (AFP/jW)