Meta sperrt Account von Irans Staatsoberhaupt

Menlo Park. Facebook und Instagram haben die Accounts von Irans Staatschef Ajatollah Ali Khamenei blockiert. Zur Begründung verwies ein Sprecher des Meta-Konzerns am Donnerstag auf eine wiederholte Verletzung von Regeln gegen eine Befürwortung von Gewalt. Khamenei dämonisiere in seinen Onlinebeiträgen den israelischen Staat und unterstütze die Hamas und die Ansarollah (»Huthis«) im Jemen. Bei Elon Musks Onlineplattform X war Khameneis Konto dagegen am Freitag weiter aktiv. (dpa/jW)