Frankreichs Exminister Badinter gestorben

Paris. Der ehemalige französische Justizminister Robert Badinter ist in der Nacht zum Freitag im Alter von 95 Jahren verstorben, wie AFP mitteilte. Als Justizminister setzte der Sozialist 1982 die Abschaffung der Todesstrafe in Frankreich durch. Er setzte sich auch für bessere Haftbedingungen und die Entkriminalisierung der Homosexualität ein. 1983 erreichte er die Auslieferung des ehemaligen Gestapochefs in Lyon, Klaus Barbie, aus Bolivien. Dieser wurde in Frankreich 1987 zu lebenslanger Haft verurteilt. Nach seiner Ministerzeit leitete Badinter mehrere Jahre lang den französischen Verfassungsrat. (AFP/jW)