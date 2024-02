Washington: Scholz fordert Militärhilfe für Ukraine

Washington. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich vor seinem Treffen mit US-Präsident Joseph Biden in Washington am Donnerstag abend mit acht Senatoren des US-Kongresses getroffen, um auf mehr Militärhilfe für die Ukraine zu drängen. Der US-Präsident versucht seit Monaten, Militärhilfe im Wert von rund 56 Milliarden Euro für Kiew durch den Kongress zu bringen. Die Republikaner blockieren das Paket. Aus der deutschen Delegation hieß es nach dem Treffen, die Gesprächspartner hätten sich »hoffnungsvoll« gezeigt, dass die USA ihre finanzielle Unterstützung leisten würden. Am Freitag nachmittag (Ortszeit, nach jW-Redaktionsschluss) wollte Scholz den politisch angeschlagenen Biden im Weißen Haus treffen. Neben der Ukraine sollte es auch um den Nahostkonflikt und den NATO-Gipfel im Juli gehen. (dpa/jW)