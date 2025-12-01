Gegründet 1947 Mittwoch, 24. Dezember 2025, Nr. 299
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Online Extra
23.12.2025, 18:08:52 / Feuilleton

Schauspieler Uwe Kockisch gestorben

Schauspieler_Uwe_Koc_60977609.jpg
Bernd Settnik/dpa-Zentralbild/dpa
Uwe Kockisch am Set zur zweiten Staffel der ARD-Serie »Weissensee« (17.11.2011)

Madrid/Berlin. Der Schauspieler Uwe Kockisch ist tot. Er erlag am Montag abend in einem Krankenhaus in Madrid einer Lungenkrebs-Erkrankung, wie jW aus dem Familienkreis des Verstorbenen mitgeteilt wurde. Uwe Kockisch wurde am 31. Januar 1944 in Cottbus geboren. Er war Absolvent der Hochschule für Schauspielkunst »Ernst Busch« und gehörte ab 1971 zum Ensemble des Maxim-Gorki-Theaters in Berlin. Er wirkte auch an über 100 Film- und Fernsehproduktionen mit. Dem breiten Publikum wurde er in der Titelrolle der Krimiserie »Zappek« und als Commissario Guido Brunetti in der ARD- Krimireihe »Donna Leon« sowie als Staatssicherheits-Offizier Hans Kupfer in der ARD-Fernsehserie »Weissensee« bekannt. Im Februar 2023 war Kockisch einer der Erstunterzeichner der von Alice Schwarzer und Sahra Wagenknecht initiierten Petition »Manifest für den Frieden«. (jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Feuilleton