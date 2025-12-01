Schauspieler Uwe Kockisch gestorben
Madrid/Berlin. Der Schauspieler Uwe Kockisch ist tot. Er erlag am Montag abend in einem Krankenhaus in Madrid einer Lungenkrebs-Erkrankung, wie jW aus dem Familienkreis des Verstorbenen mitgeteilt wurde. Uwe Kockisch wurde am 31. Januar 1944 in Cottbus geboren. Er war Absolvent der Hochschule für Schauspielkunst »Ernst Busch« und gehörte ab 1971 zum Ensemble des Maxim-Gorki-Theaters in Berlin. Er wirkte auch an über 100 Film- und Fernsehproduktionen mit. Dem breiten Publikum wurde er in der Titelrolle der Krimiserie »Zappek« und als Commissario Guido Brunetti in der ARD- Krimireihe »Donna Leon« sowie als Staatssicherheits-Offizier Hans Kupfer in der ARD-Fernsehserie »Weissensee« bekannt. Im Februar 2023 war Kockisch einer der Erstunterzeichner der von Alice Schwarzer und Sahra Wagenknecht initiierten Petition »Manifest für den Frieden«. (jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
