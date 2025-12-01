Nachschlag: Family Business
Ein neuer Weihnachtsfilm ist geboren! Opulent ausgestattet und dramaturgisch mit durchaus fesselnden Momenten, erzählt er die Entstehung und Uraufführung des Bachschen Weihnachtsoratoriums in Leipzig. Das geschieht gegen anhaltende Widerstände, weniger der Kirche als aus der Lokalpolitik. Dabei nimmt man Devid Striesow den kauzigen Streiter für seine Sache zwar ab. Allerdings kommt der für jeden Ton seiner Musik Leidende nicht unter den flauschigen Sushirollen seines Kopfteppichs zum Vorschein. Für die Emotion sind Sohn Emanuel (Ludwig Simon) und Magdalena (Verena Altenberger), die den Laden zusammenhält und ganz nebenbei im Sopran schmettert, zuständig. Überhaupt, ohne die Sippschaft wäre nix draus geworden. Und zum Schluss – die Tinte der Noten ist noch nicht trocken –, da kommt nach musikloser Adventszeit der ganz große Knalleffekt. Jauchzet, frohlocket! Und habt Erbarmen, es nennt sich Eventfilm. Da wird Bach eben in Versalien geschrieben. Bestimmt wird er nicht zum letzten Mal ausgestrahlt worden sein. (mme)
Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug
Mit dem Winteraktionsabo bieten wir denen ein Einstiegsangebot, die genug haben von der Kriegspropaganda der Mainstreammedien und auf der Suche nach anderen Analysen und Hintergründen sind. Es eignet sich, um sich mit unserer marxistisch-orientierten Blattlinie vertraut zu machen und sich von der Qualität unserer journalistischen Arbeit zu überzeugen. Und mit einem Preis von 25 Euro ist es das ideale Präsent, um liebe Menschen im Umfeld mit 30 Tagen Friedenspropaganda zu beschenken.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Rotlicht: Goldvom 24.12.2025
-
Vorschlagvom 24.12.2025
-
Veranstaltungenvom 24.12.2025
-
Keine Gefangenenvom 24.12.2025
-
Piccoli, Marggraf, Unterbergvom 24.12.2025
-
Wer Lenin liest, lebt gefährlichvom 24.12.2025
-
BuNa: Bulletin für irreguläre Nachrichten – Weihnachten 2025vom 24.12.2025
-
Uncle Scrooge’s Xmas Smorgasbord Mixvom 24.12.2025
-
Friedensdenkschrift der EKDvom 24.12.2025