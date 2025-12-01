Gegründet 1947 Mittwoch, 24. Dezember 2025, Nr. 299
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 24.12.2025, Seite 10 / Feuilleton
Fest der Liebe

Uncle Scrooge’s Xmas Smorgasbord Mix

(8. Mai Special)
Von Peer »Candy Rock« Schmitt
This Christmas (Dear Santa) I need more vinyl, yes, I do

Billy Paul: Let The Dollar Circulate (Philadelphia International 1975)

Bill Summers & Summers Heat: Straight To The Bank Disco Mix (Prestige 1978)

Universal Robot Band: Barely Breaking Even Club Mix (Moonglow 1982)

Fatback: Gotta Get My Hands On Some (Money) (Spring 1980)

The O’Jays: For The Love of Money (Philadelphia International 1973)

The J. B.’s: You Can Have Watergate. Just Gimme Some Bucks And I’ll Be Straight (Polydor 1973)

Puff Daddy & The Family: It’s All About The Benjamins Instrumental (Bad Boy 1997)

Dennis Brown: Money In My Pocket 12inch Version (Atlantic 1979)

Linval Thompson/The Aggrovators: Everybody Needs Money/Straight To The Capitalist Head (Prophecy 1976, Blood & Fire Reissue 2000)

The California Playboys: Trying To Become A Millionaire (Loadstone 1976, Manufactured Recordings Reissue 2016)

Millie Jackson: Rising Cost Of Love (Spring 1979)

Johnnie Taylor: It Don’t Pay To Get Up In The Morning (Stax 1974)

Quincy Jones: Passin’ The Buck (Reprise 1972)

The Time: Donald Trump (Black Version) (Paisley Park/Reprise 1990)

