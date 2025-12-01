Gegründet 1947 Mittwoch, 31. Dezember 2025, Nr. 303
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 31.12.2025, Seite 2 / Ansichten

Frieden ist Krieg

2k.jpg
IMAGO / APAimages

Die Hofschreiber der Konzernpresse waren mal wieder so frei, die Linie von NATO, EU-Kommission und BRD zum Ukraine-Krieg mindestens zu 100 Prozent unters Volk zu bringen. Hoffnungen auf ein baldiges Ende dieses brutalen Abnutzungskriegs werden für unvernünftig erklärt, und statt dessen wird das Bild heroischer »Europäer« gemalt, deren Schicksal einmal mehr im Krieg gegen Russland entschieden werde.

Nach der jüngsten Begegnung des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij mit dem US-Machthaber Donald Trump in dessen Winterpalais ist der Stellvertreterkrieg in der Ukraine nicht beendet. »Zum Glück«, freute sich Welt am Dienstag. Würde die Ukraine kapitulieren, wäre dies »nur das Vorspiel zu einem größeren Krieg«. Insofern könne das Treffen »als Erfolg verbucht werden«, der auch den Namen »Friedrich Merz« trage. Der hatte schließlich herumtelefoniert und stand so im Geiste hinter dem Kiewer Bittsteller. »Denen, die Europas Irrelevanz beschwören, sollte das zu denken geben.«

Bei dem Treffen in Florida habe Trump Ansätze von »Vernunft, Realitätssinn und Wahrhaftigkeit« aufblitzen lassen, meinte die Süddeutsche Zeitung vom Dienstag. Schließlich habe er eingeräumt, »dass seine Friedensbemühungen womöglich nicht zum Erfolg führen werden«. Dies bestätige, was »Friedrich Merz, Emmanuel Macron und die anderen europäischen Staats- und Regierungschefs« seit längerem versuchten, »ihren Bevölkerungen klarzumachen«: Die Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Krieges »entscheiden darüber, wie groß Europas Chance auf eine friedliche Zukunft ist«.

Dass der Krieg bald durch Verhandlungen beendet wird, ist für die Zeitungen der Madsack-Gruppe sowie für die Frankfurter Rundschau nur eine von zwei »Illusionen«. Die andere: Die USA seien noch ein Verbündeter der »Europäer«. Washington sei »unter Trump zum Gegner geworden«. Er habe »die europäisch-ukrainischen Bemühungen für eine Waffenruhe ein ums andere Mal« torpediert.

Gäbe es noch eine gedruckte Ausgabe der Taz, hätte dort am Dienstag gestanden, warum »jeder Frieden in der Ukraine« schon aus »ökonomischen Gründen« ohne »langfristige Sicherheitsgarantien« sinnlos sei. »Man stelle sich vor, dass die Waffen in der Ukraine schweigen und zugleich klar ist, dass Putin das Land bald wieder attackieren könnte«, war am Montag abend online zu lesen. »Dann würde niemand in der Ukraine investieren – die Ukrainer genausowenig wie der Westen«, löst die Taz auf. Ohne »knallharte Sicherheitsgarantien« stünde die russische Armee »irgendwann an Polens Ostgrenze«. Einen solchen »Deal« solle man »lieber ausschlagen«, denn man hätte keinen Frieden, sondern »ein zerstörerisches Warten auf den nächsten Krieg«. (mb)

Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug

Mit dem Winteraktionsabo bieten wir denen ein Einstiegsangebot, die genug haben von der Kriegspropaganda der Mainstreammedien und auf der Suche nach anderen Analysen und Hintergründen sind. Es eignet sich, um sich mit unserer marxistisch-orientierten Blattlinie vertraut zu machen und sich von der Qualität unserer journalistischen Arbeit zu überzeugen. Und mit einem Preis von 25 Euro ist es das ideale Präsent, um liebe Menschen im Umfeld mit 30 Tagen Friedenspropaganda zu beschenken.

Jetzt bestellen

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Ähnliche:

  • Die demonstrativ zur Schau gestellte Harmonie kann über die Span...
    IMAGO/Bestimage
    30.12.2025

    Heiße Luft in Florida

    Der Spontangipfel des US-amerikanischen und des ukrainischen Präsidenten bringt wenig Konkretes
  • Im Frontgebiet: Zerstörte Gebäude im ostukrainischen Kostjantini...
    Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS
    29.12.2025

    Alles oder nichts

    Die »eurasische Sicherheitsarchitektur«: Glenn Diesen über Multipolarität als Erneuerung des »westfälischen Systems« durch »konservative Werte«

Mehr aus: Ansichten