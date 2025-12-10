Kommunistische Partei Benins verurteilt Putschversuch und ausländische Intervention

Charles Placide Tossou/REUTERS Militär auf den Straßen von Cotonou am Tag nach dem Putschversuch (8.12.2025)

Die Kommunistische Partei Benins hat am Montag eine Erklärung zur politischen Krise in dem westafrikanischen Land veröffentlicht:

Unser Heimatland Benin erlebte am 7. Dezember 2025 eine politische Krise, die seine Souveränität und Stabilität bedrohte. Nach den vorliegenden Berichten und Ereignissen spielten ausländische Interventionen, insbesondere die in Benin stationierten französischen Streitkräfte und die aus Lagos kommenden nigerianischen Kampfflugzeuge, eine entscheidende Rolle bei der Rettung der Autorität von Patrice Talon. Die Kommunistische Partei Benins bekräftigt Folgendes:

Erstens haben wir uns stets gegen Militärputsche als Mittel zur Machtübernahme ausgesprochen. (…)

Zweitens stützten die Putschisten ihre Ankündigung in erster Linie auf die Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der Regierung. In Wirklichkeit ist der Putsch vom 7. Dezember eine logische Folge der Misswirtschaft und der brutalen, faschistischen und ausgrenzenden Diktatur des Talon-Regimes, das seit seiner Machtübernahme im Jahr 2016 durch wiederholte Verfassungsbrüche gekennzeichnet ist. Er ist vorwiegend das Ergebnis einer autokratischen Verfassung, die alle Möglichkeiten für demokratische Praktiken und die Ausübung der Volkssouveränität blockiert. (…)

Drittens, was die Intervention Frankreichs und Nigerias betrifft, haben auf Wunsch Macrons nigerianische Kampfflugzeuge im Namen der ECOWAS eingegriffen, um die französischen Streitkräfte in Benin zu unterstützen, die bereits in unserem Land im Einsatz waren. Er hat über Sèmè Truppen auf dem Landweg in unser Hoheitsgebiet einmarschieren lassen, um unser Vaterland zu belagern. Diese Intervention (…) stellt eine regelrechte Beleidigung und Missachtung unserer politischen und militärischen Institutionen dar, indem sie Benin unter ausländische Vormundschaft stellt und unser Land faktisch wieder zu einer französischen Kolonie macht.

Die Kommunistische Partei Benins hat stets die Auffassung vertreten, dass die internen Probleme Benins von den Beninern selbst und nicht von ausländischen Mächten gelöst werden müssen. Daher verurteilt die Kommunistische Partei Benins diese französisch-nigerianische Intervention in unserem Land und fordert den sofortigen Abzug der einfallenden ausländischen Streitkräfte.

Ein Bündnis ruft für Sonnabend, den 13. Dezember, um 14 Uhr auf dem Oranienplatz in Berlin-Kreuzberg zur Demonstration »Gerechtigkeit für Nelson – Kein Knast für Kids!« auf:

Das breite zivilgesellschaftliche Bündnis ›Nelson nicht vergessen‹ ruft für Sonnabend, den 13. Dezember, zu einer Demonstration in Berlin auf, um Gerechtigkeit für den 15jährigen Nelson zu fordern. Der Schwarze Junge wurde am 1. August 2025 tot in seiner Zelle in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Ottweiler aufgefunden. Unter dem Motto »Gerechtigkeit für Nelson – Kein Knast für Kids!« werden die Teilnehmenden eine unabhängige Aufklärung des Todesfalls sowie den Ausbau von Jugendsozialarbeit statt Haft fordern.

Nelson kam in Untersuchungshaft, nachdem er fälschlich eines Einbruchs verdächtigt worden war und in der Vergangenheit einen Gerichtstermin verpasst hatte. Zwei Tage später war er tot. Die offizielle Darstellung eines Suizids wird nicht nur vom Bündnis, der Familie und Zeugen aus dem Haftumfeld vehement angezweifelt. Mitgefangene berichten von Misshandlungen durch Wärter kurz vor Nelsons Tod. (…)