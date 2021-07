Die Vergangenheit ans Licht holen

imago images / Photo12/Ann Ronan Picture Library Symbol der Auseinandersetzung um Rückgaben: Die »Benin-Bronzen«

Sie hat der Debatte neuen Schwung gegeben: Die Kunstwissenschaftlerin Bénédicte Savoy, Professorin in Berlin und Paris, hat mit ihrem im Frühjahr 2021 erschienenen Buch »Afrikas Kampf um seine Kunst« die Diskussion um Rückführung afrikanischer Kunstwerke, die durch Raub oder im Kontext kolonialer Ausbeutung in europäische Museen gelangten, in der BRD neu angefacht. Symbolkraft haben in dieser Auseinandersetzung die sogenannten Benin-Bronzen.

Am 29. April 2021 gab es auf Einladung der Staatsministerin für Kultur und Medien, Monika Grütters, ein Gespräch mit den zuständigen Minis­terinnen und Ministern für Kultur der Länder, Vertretern des Außenminis­teriums und der Leitungen der deutschen Mitgliedsmuseen der »Benin Dialogue Group«, in dem es um den »weiteren Umgang mit den in deutschen Museen und Einrichtungen befindlichen Benin-Bronzen« ging. Grütters sprach anschließend von einer erfolgreichen Beratung und sagte u. a.: »Wir stellen uns der historischen und moralischen Verantwortung, Deutschlands koloniale Vergangenheit ans Licht zu holen und aufzuarbeiten. (…) Neben größtmöglicher Transparenz werden vor allem substantielle Rückgaben angestrebt.« In einem Rundfunkinterview ergänzte sie: »Da, wo ein Unrechtskontext bei den Erwerbungsumständen gegeben ist, sind wir maximal offen für Rückgaben.« Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, erklärte am 2. Mai im Deutschlandfunk: »Klar ist, es war koloniales Unrecht. In erster Linie geht es jetzt hier um Rückgaben plus Zusammenarbeit.« Und auf die Frage, wie die deutsche Seite reagieren werde, wenn zum Beispiel Nigeria tatsächlich sämtliche »Benin-Bronzen« zurückfordere, antwortete er: »Ganz entscheidend ist natürlich, dass wir hier nicht die Bedingungen setzen.«

Verglichen mit Parzingers schroffer Reaktion auf Savoy, als sie 2017 unter Protest den Expertenbeirat des Humboldt-Forums wegen fachlicher und wohl auch politischer Differenzen verließ, sind das völlig neue Töne. Noch 2020 sprach Parzinger davon, dass es keine »Definition von sogenannten Unrechtskontexten« gäbe und man deshalb juristisch korrekt immer vom Einzelfall ausgehen müsse. Einzelfall würde bedeuten, dass Restitution fast ausschließlich eine Aufgabe für die Rechtsabteilungen der Museen wäre und der historische und politische Kontext kaum noch eine Rolle spielte. Von Verjährung des Kunstraubes war in der Vergangenheit bereits mehrfach die Rede. In diesem Sinne kann Grütters’ Bemerkung, die rechtliche Seite des Problems sei überbewertet, sogar positiv gesehen werden. Denn zu hören ist immer noch, dass von einem offiziellen Antrag Nigerias im Falle der »Benin-Bronzen« gar nicht gesprochen werden könne. ­Mnyaka Sururu Mboro von der Initiative »Berlin Postkolonial« bezeichnet das in einem Interview mit der Taz vom 16. April als eine Unverschämtheit: »Soll das Staatsoberhaupt Nigerias nach Berlin kommen und auf Knien darum bitten?« Ähnlich äußerte sich Savoy bereits im November 2018 in einem Interview mit der französischen Zeitung L’Humanité. Nigeria fordert die geraubten Kunstwerke tatsächlich seit Jahrzehnten zurück.

Im Mai weilten Abgesandte des Auswärtigen Amtes, der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und der »Benin Dialogue Group« zu Gesprächen in Nigeria, um mit der Zentralregierung, der Regierung des Bundesstaates Edo und dem Oba (»König«) von Benin über den weiteren Umgang mit den »Benin-Bronzen« zu beraten. Die deutsche Seite sprach nach der Reise von einem Meilenstein auf dem Weg hin zu substantiellen Rückgaben von Objekten aus dem historischen Königreich Benin schon im Jahre 2022. So gesehen scheinen die neueren Entwicklungen begrüßenswert.

Hat sich also nach diesen Gesprächen und dem Museumsgipfel die oft als zu radikal empfundene Kritik der Kunstwissenschaftlerin Savoy und damit auch ihr Buch erledigt? Mit Sicherheit nicht, eher im Gegenteil. Denn ohne kritische Begleitung wird das notwendige Ziel nicht erreicht werden.

Zuerst einmal stellt Savoy in ihrem Buch klar, dass es sich eben nicht um ein neues Thema handelt. Parzinger hatte das 2017 noch als Entgegnung auf Savoy behauptet. Anhand gründlicher Recherchen belegt Savoy, wie – besonders in den 1970er Jahren – diese Debatte in Deutschland bereits lief, so dass sie international als »German debate« wahrgenommen wurde. Sie schreibt: »Die Idee unseres 21. Jahrhunderts, Kulturgüter, die während der Kolonialzeit en masse in die europäischen Museen gelangten, im Sinne einer postkolonialen und postrassistischen Solidarität zurückzugeben, ist alles andere als radikal oder bahnbrechend. Das alles gab es schon einmal. Die Wucht, mit der das Thema heute viele Gesellschaften erschüttert, gleicht daher der eines zurückkehrenden Bumerangs. Es ist die potenzierte Rückkehr von etwas Verdrängtem auf die historische Bühne .«

Der zweite wesentliche Punkt, warum Savoys Buch nicht als erledigt gelten darf, ist, dass sie Aufgaben zur Lösung des Problems formuliert. Diese betreffen die historische Forschung wie auch rechtliche Fragen und die politische Fragestellung des Verhältnisses moralischer Verantwortung und verwaltungsrechtlicher Normen.

Schließlich wird die Frage bleiben, ob die aktuellen Verlautbarungen aus Kulturpolitik und Museumsverwaltungen sowie das Schweigen von eventorientierten Kuratorinnen und Kuratoren aus dem Umfeld des Humboldt-Forums von Bestand sein werden. Es wäre nicht das erste Mal, dass eine als überwunden geglaubte Ideologie unterschwellig weiterlebt und immer mal wieder offen zutage tritt. Bénédicte Savoy berichtet in ihrem Buch über eine Tagung im Mai 1979 in Lindau von der Arbeitsgruppe »Rückgabe von Kulturgut«, die kurz zuvor eilig in »Bonner Kommission« umbenannt worden war. Politisch gewollt und gut organisiert dominierten Leute, die alle Restitutionsforderungen aus ehemals kolonisierten Ländern nachhaltig blockierten, darunter viele Juristen und einige ehemalige NSDAP-Mitglieder. Diese Männer, schreibt Savoy, »vermitteln einen eindrucksvollen Querschnitt einer bestimmten Geisteshaltung, eines Amalgams aus durch und durch kolonialen Reflexen, unterschwelligem Paternalismus und einem immer wieder beschworenen ›emotionsfreien‹ Zugang zum Thema«. Ungeheuerliches ist zu lesen, wie solche Leute Intrigen gegen Andersdenkende anzettelten. Besonders schlimm traf es den Afrikaspezialisten und Direktor des Bremer Überseemuseums, Herbert Ganslmayer. Er redete nicht nur darüber, dass es »nicht nur eine rechtliche, sondern auch eine moralische Verpflichtung zur Rückgabe« gebe, sondern ließ Taten folgen. Savoy würdigt, wenn auch nur kurz, alternative Ansätze in der DDR, die besonders mit der Ausstellung »Schätze aus Alt-Nigeria« 1985 im Pergamonmuseum anschaulich wirksam wurden. Gezeigt wurden nicht geraubte Kunstwerke aus europäischen Museen, sondern Leihgaben aus Nigeria. Maßgeblich kuratiert wurde die Ausstellung von Ekpo Eyo, zu dieser Zeit Direktor des nigerianischen Nationalmuseums. Der damalige Generaldirektor der Staatlichen Museen zu Berlin, Günter Schade, der Berliner Ethnologe Walter Rusch und der Leipziger Afrikanist Peter Göbel waren maßgeblich am Erfolg beteiligt. Letzterer war u. a. damit beschäftigt, das Kulturministerium zum Thema Restitution fachlich zu beraten. Näheres ist im Buch von Savoy jedoch leider nicht zu erfahren.

Unterstützung erfährt Savoy mit ihrer Position gegenwärtig u. a. vom Hamburger Historiker Jürgen Zimmerer auf fachlicher und vom Berliner Kultursenator Klaus Lederer auf politischer Ebene. Unterstützung wird nötig sein, denn, so Savoy im letzten Satz ihres Buches: »Ein weiteres Spiel auf Zeit wie in den 70er Jahren und die Inszenierung des kulturellen Menschheitserbes zu nationalen Behauptungszwecken sind keine Option für die Zukunft.«