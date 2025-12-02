Steinsiek.ch/imago Deutsche Waffenschmieden machen ihre Profite nach wie vor hauptsächlich mit Großgerät wie Panzern und Geschützen

Die vom damaligen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach dem 24. Februar 2022 verkündete »Zeitenwende« war nicht einfach nur eine politische Erklärung, sondern muss als Richtlinie für die gesamte deutsche Wirtschaft betrachtet werden – vor allem für die Rüstungsindustrie. In einer Europäischen Union, die sich zum ersten Mal seit Jahrzehnten einem ähnlich starken Konkurrenten gegenüber sieht, werden Milliardensummen für Waffen und Munition verwendet, die nicht mehr für »zivile Infrastrukturprojekte« wie Schulen oder Krankenhäuser zur Verfügung stehen. Das Rüstungsunternehmen Rheinmetall hat sich in diesem Umfeld von einem quasi regionalen Munitionshersteller zu einem zentralen »Player« im militärisch-industriellen Komplex der NATO und zu einem wichtigen Hebel der deutschen und EU-Außenpolitik entwickelt.

Der Konzern mit Hauptsitz in Düsseldorf ist denn auch einer der großen Gewinner auf der Top-100-Liste der umsatzstärksten Waffenschmieden der Welt, die das Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) am Montag vorgelegt hat. Rheinmetalls Umsatz mit Waffen und Ausrüstung steigerte sich demnach im Jahr 2024 um 47 Prozent auf 8,2 Milliarden US-Dollar (etwas über sieben Milliarden Euro), was das Unternehmen auf Platz 20 der SIPRI-Liste bringt. Dieser starke Anstieg wird fast vollständig durch die wachsende Nachfrage nach Panzerwagen und Munition im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine getrieben. Rheinmetalls Umsätze aus Geschäften mit der Ukraine selbst haben sich im vergangenen Jahr auf 1,4 Milliarden US-Dollar (ca.1,2 Milliarden Euro) mehr als verdoppelt – auch dank des Joint Ventures mit dem ukrainischen Staatskonzern Ukroboronprom (auf Platz 52).

Insgesamt finden sich unter den Top 100 vier deutsche Rüstungskonzerne – neben Rheinmetall sind das Thyssen-Krupp, Hensoldt (Plätze 61 und 62) und Diehl (Platz 67). Letzterer konnte sein Waffengeschäft sogar um 53 Prozent steigern. Überhaupt war 2024 ein erfolgreiches Jahr für die europäische Waffenindustrie. Die Umsätze der 26 auf der Liste vertretenen westeuropäischen Konzerne stiegen insgesamt um 13 Prozent auf etwa 151 Milliarden US-Dollar (ca. 130 Milliarden Euro). Die Einnahmen der beiden aufgelisteten russischen Konzerne Rostech (Platz sieben) und OSK/USC (Platz 41) erhöhten sich trotz Sanktionen um 23 Prozent.

Unangefochten an der Spitze stehen aber weiterhin die US-Monopole Lockheed Martin (Platz eins), RTX (Platz zwei), Northrop Grumman (Platz drei) und General Dynamics (Platz fünf), die Umsatzsteigerungen zwischen 3,2 und 8,1 Prozent verzeichneten.

Israels Rüstungsindustrie konnte sich 2024 über ein Wachstum der Einnahmen um 16 Prozent auf 16,2 Milliarden US-Dollar (ca. 14 Milliarden Euro) freuen. Das Massaker im Gazastreifen hatte offenbar kaum Auswirkungen auf die Nachfrage nach Kriegsgerät aus dem zionistischen Staat. »Viele Länder haben auch 2024 weiterhin neue Aufträge an israelische Unternehmen vergeben«, kommentierte SIPRI-Forscherin Zubaida Karim die Zahlen.

Özlem Alev Demirel, EU-Abgeordnete der Linkspartei, kritisierte am Montag die »Goldgräberstimmung in den Rüstungskonzernen«. Es seien vor allem europäische Waffenschmieden, die von den gegenwärtigen geopolitischen Machtkämpfen profitierten – »auch dank der EU-Aufrüstungsprogramme wie Rearm, Verteidigungsfonds und Co.«. Demirel rief statt dessen zu einer »Rückkehr« von Diplomatie und Abrüstungsverträgen auf, »damit die Welt wieder sicherer wird«.