Gegründet 1947 Freitag, 28. November 2025, Nr. 277
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 28.11.2025, Seite 6 / Ausland

USA setzen sich weiter in Karibik fest

Santo Domingo. Die USA verschärfen die Konfrontation in der Karibik gegen Venezuela. Den USA werde vorübergehend die Nutzung der Militärbasis San Isidro und des internationalen Flughafens Las Américas in Santo Domingo erlaubt, erklärte der Präsident der Dominikanischen Republik, Luis Abinader, am Mittwoch (Ortszeit) bei einem Besuch von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth. (dpa/jW)

