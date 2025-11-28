USA setzen sich weiter in Karibik fest

Santo Domingo. Die USA verschärfen die Konfrontation in der Karibik gegen Venezuela. Den USA werde vorübergehend die Nutzung der Militärbasis San Isidro und des internationalen Flughafens Las Américas in Santo Domingo erlaubt, erklärte der Präsident der Dominikanischen Republik, Luis Abinader, am Mittwoch (Ortszeit) bei einem Besuch von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth. (dpa/jW)