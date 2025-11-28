Aus: Ausgabe vom 28.11.2025, Seite 6 / Ausland
USA setzen sich weiter in Karibik fest
Santo Domingo. Die USA verschärfen die Konfrontation in der Karibik gegen Venezuela. Den USA werde vorübergehend die Nutzung der Militärbasis San Isidro und des internationalen Flughafens Las Américas in Santo Domingo erlaubt, erklärte der Präsident der Dominikanischen Republik, Luis Abinader, am Mittwoch (Ortszeit) bei einem Besuch von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
