Wacker Chemie will 1.500 Stellen streichen
München. Der Konzern Wacker Chemie aus München will von global rund 16.600 Stellen rund 1.500 abbauen – »den größten Teil« in der BRD. Dies solle bis Ende 2027 geschehen, so das Unternehmen am Donnerstag. Der Spezialchemiehersteller stehe »wie viele andere Unternehmen in der Chemieindustrie wirtschaftlich unter Druck«, das Jahresergebnis werde negativ ausfallen. Man wolle daher mehr als 300 Millionen Euro einsparen, zur Hälfte mit Personalabbau. Am »Standort Deutschland« schlügen insbesondere die Energiepreise und die Regulierung zu Buche. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Mehr aus: Inland
