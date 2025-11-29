FragmentVon Kai Pohl
1
In dieser Gegend hatte man mich ausgesetzt:
schutzlose Häuser, Behelfsunterkünfte,
die Wolken: Projektionsflächen für schlimme Laserfinger,
*
die einzige Order: mich durchzuschlagen,
aus dem Nichts kommend, hinein in ein anderes Nichts,
sehr privat, fast autistisch, faustisch,
voller Verkaufsabsichten.
*
2
Zerrissene Körper auf Titelseiten,
zu großer Landschaft verdichtet;
die Mischung aus Dada und Beat
bringt es auf den Punk.
*
Sterbeklänge von Metall,
bunkerwärts die Nacht,
aus der die Blumen Trakls wachsen.
*
Strahlend wird die Zukunft sein,
like a giant metal beast in den Straßen des 17. Juni …
*
Blumen unter Blumen begraben,
Helle versickert in Regen und Nacht;
vor der inneren Hölle
*
kann keiner die Augen verschließen.
*
3
Nichts, nichts.
Die Zukunft ist gegessen.
Der Bruch mit dem Kontinuum der Herrschaft
muss ein Bruch mit dessen
Sprache sein.
Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug
