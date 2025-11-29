Gegründet 1947 Sa. / So., 29. / 30. November 2025, Nr. 278
Aus: Ausgabe vom 29.11.2025, Seite 11 / Feuilleton

Fragment

Von Kai Pohl

1

In dieser Gegend hatte man mich ausgesetzt:

schutzlose Häuser, Behelfsunterkünfte,

die Wolken: Projektionsflächen für schlimme Laserfinger,

*

die einzige Order: mich durchzuschlagen,

aus dem Nichts kommend, hinein in ein anderes Nichts,

sehr privat, fast autistisch, faustisch,

voller Verkaufsabsichten.

*

2

Zerrissene Körper auf Titelseiten,

zu großer Landschaft verdichtet;

die Mischung aus Dada und Beat

bringt es auf den Punk.

*

Sterbeklänge von Metall,

bunkerwärts die Nacht,

aus der die Blumen Trakls wachsen.

*

Strahlend wird die Zukunft sein,

like a giant metal beast in den Straßen des 17. Juni …

*

Blumen unter Blumen begraben,

Helle versickert in Regen und Nacht;

vor der inneren Hölle

*

kann keiner die Augen verschließen.

*

3

Nichts, nichts.

Die Zukunft ist gegessen.

Der Bruch mit dem Kontinuum der Herrschaft

muss ein Bruch mit dessen

Sprache sein.

