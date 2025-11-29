Veranstaltungen
»Tag der internationalen Solidarität mit den Palästinensern«. Demonstration mit der in Jerusalem lebenden jW-Kolumnistin Helga Baumgarten. Sonnabend, 29.11., 14 Uhr. Ort: Lautenschlagerstr., Stuttgart. Veranstalter: Palästinakomitee Stuttgart
»Völkermord in Gaza«. Gespräch mit jW-Kolumnistin Helga Baumgarten. Sonntag, 30.11., 10.30 Uhr. Ort: Clara-Zetkin-Haus, Gorch-Fock-Str. 26, Stuttgart. Veranstalter: Palästinakomitee Stuttgart
»Weil ich mich nicht Gesetzen beugte«. Konzert von Gina Pietsch mit Liedern von Mikis Theodorakis. Sonntag, 30.11., 19 Uhr. Ort und Veranstalter: Theater im Pädagog, Pädagogstr. 5, Darmstadt
»Schicksal Treuhand – Treuhand-Schicksale«. Vernissage zur Ausstellung über Lebensgeschichten als Folgen der Treuhand-Arbeit mit Vorträgen. 9.000 volkseigene Betriebe mit insgesamt 4,1 Millionen Arbeitsplätzen hat die Treuhandanstalt innerhalb kürzester Zeit durch Privatisierungen »markttauglich« gemacht. Dienstag, 2.12., 18 Uhr. Ort: Treffpunkt Freizeit, Am neuen Garten 64, Potsdam. Veranstalter: RLS Brandenburg
