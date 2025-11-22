Nachschlag: Waffenembargo umgangen?Von Ignacio Rosaslanda
RSF-Kämpfer im Sudan veröffentlichen Videos, in denen sie ihre eigenen Gräueltaten zeigen – und dabei unbeabsichtigt offenlegen, welche Waffen sie nutzen. Ermittlungen von Fachjournalisten zeigen: Unter den gezeigten Waffen finden sich offenbar auch deutsche Modelle wie das G36 von Heckler & Koch. Das Unternehmen weist jede Verantwortung zurück und betont, die Aufnahmen ließen keine sicheren Rückschlüsse zu. Heckler & Koch wurde bereits 2019 wegen illegaler Waffenexporte nach Mexiko sanktioniert. Neben Schusswaffen taucht in den Videos auch europäische Technik in gepanzerten Fahrzeugen auf, etwa Klimasysteme, die in Deutschland produziert wurden. Recherchen legen nahe, dass solche Rüstungsgüter über Drittstaaten wie die Vereinigten Arabischen Emirate in den Sudan gelangt sein könnten – trotz des seit 1994 geltenden EU-Waffenembargos. Der Bericht zeigt eindrücklich, wie leicht internationale Lieferketten in Konflikte hineinwirken können, selbst wenn strenge Regeln gelten. (ir)
Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug
Mit dem Winteraktionsabo bieten wir denen ein Einstiegsangebot, die genug haben von der Kriegspropaganda der Mainstreammedien und auf der Suche nach anderen Analysen und Hintergründen sind. Es eignet sich, um sich mit unserer marxistisch-orientierten Blattlinie vertraut zu machen und sich von der Qualität unserer journalistischen Arbeit zu überzeugen. Und mit einem Preis von 25 Euro ist es das ideale Präsent, um liebe Menschen im Umfeld mit 30 Tagen Friedenspropaganda zu beschenken.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Auferstanden aus Ruinenvom 22.11.2025
-
Rein oder raus?vom 22.11.2025
-
BuNa – Bulletin für irreguläre Nachrichten – Wehrwinter 2025vom 22.11.2025
-
Vergeltung statt Vergebungvom 22.11.2025
-
Erdbeernasen in die Politik!vom 22.11.2025
-
Schwerpunkt Iran: Das Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelbergvom 22.11.2025
-
Vorschlagvom 22.11.2025
-
Veranstaltungenvom 22.11.2025