Aus: Ausgabe vom 22.11.2025, Seite 14 / Feuilleton

Nachschlag: Waffenembargo umgangen?

Report Mainz | Di., 21.45 Uhr, Das Erste
Von Ignacio Rosaslanda
Sudan, Al-Kalalah: Soldaten kommen zum Allafah-Markt in einem Gebiet, das die sudanesische Armee kürzlich von der paramilitärischen Gruppe Rapid Support Forces zurückerobert hat

RSF-Kämpfer im Sudan veröffentlichen Videos, in denen sie ihre eigenen Gräueltaten zeigen – und dabei unbeabsichtigt offenlegen, welche Waffen sie nutzen. Ermittlungen von Fachjournalisten zeigen: Unter den gezeigten Waffen finden sich offenbar auch deutsche Modelle wie das G36 von Heckler & Koch. Das Unternehmen weist jede Verantwortung zurück und betont, die Aufnahmen ließen keine sicheren Rückschlüsse zu. Heckler & Koch wurde bereits 2019 wegen illegaler Waffenexporte nach Mexiko sanktioniert. Neben Schusswaffen taucht in den Videos auch europäische Technik in gepanzerten Fahrzeugen auf, etwa Klimasysteme, die in Deutschland produziert wurden. Recherchen legen nahe, dass solche Rüstungsgüter über Drittstaaten wie die Vereinigten Arabischen Emirate in den Sudan gelangt sein könnten – trotz des seit 1994 geltenden EU-Waffenembargos. Der Bericht zeigt eindrücklich, wie leicht internationale Lieferketten in Konflikte hineinwirken können, selbst wenn strenge Regeln gelten. (ir)

