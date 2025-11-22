Gegründet 1947 Sa. / So., 22. / 23. November 2025, Nr. 272
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 22.11.2025, Seite 11 / Feuilleton

Erdbeernasen in die Politik!

Von Florian Günther

Sie lungern

täglich

vor der alten

Kaufhalle herum.

*

Trinken

Schnaps und

sehen sich

die Leute an.

*

Den einen

kenne ich von

früher.

*

Na, Fjoori,

wat macht die

Schreiberei?

*

Frag sie

doch selber,

Ralf.

*

Breites

Grinsen.

*

Während

ich mir einen

Wagen hole,

höre ich

ihn sagen:

Der schreibt

Gedichte,

der Fjoori. Is

aber gar

kein schlechter

Kerl.

*

Ich gehe rein

und denke:

*

Würde der

gewählt, wären

wir alle aus

dem Schneider.

