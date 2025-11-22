Erdbeernasen in die Politik!Von Florian Günther
Sie lungern
täglich
vor der alten
Kaufhalle herum.
*
Trinken
Schnaps und
sehen sich
die Leute an.
*
Den einen
kenne ich von
früher.
*
Na, Fjoori,
wat macht die
Schreiberei?
*
Frag sie
doch selber,
Ralf.
*
Breites
Grinsen.
*
Während
ich mir einen
Wagen hole,
höre ich
ihn sagen:
Der schreibt
Gedichte,
der Fjoori. Is
aber gar
kein schlechter
Kerl.
*
Ich gehe rein
und denke:
*
Würde der
gewählt, wären
wir alle aus
dem Schneider.
Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug
links & bündig gegen rechte Bünde
