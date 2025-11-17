DR Kongo: Vereinbarung zu Waffenruhe
Doha. Die Regierung der Demokratischen Republik (DR) Kongo und die vom Nachbarland Ruanda unterstützte »M 23«-Miliz haben am Sonnabend einen neuen Fahrplan für eine Umsetzung ihrer Waffenruhe unterzeichnet. An der Zeremonie in Katars Hauptstadt Doha nahmen Vertreter beider Konfliktparteien sowie Katars und der USA teil, die neben der Afrikanischen Union als Vermittler in dem Konflikt auftreten. Nach der Unterzeichnung eines Waffenruheabkommens zwischen der DR Kongo und Ruanda in Washington im Juni hatten die kongolesische Regierung und die »M 23« im Juli einen ersten Stufenplan zur praktischen Umsetzung vor Ort vereinbart. Die Gewalt hielt aber an. Diesmal spricht der US-Sonderbeauftragte für Afrika, Massad Boulos, von einem »wichtigen Meilenstein« und einem »Startpunkt« für den Friedensprozess. (AFP/jW)
