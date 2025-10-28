In Schweden sollen 13jährige ins Gefängnis

Astrid Henn/Verlag Friedrich Oetinger GmbH Könnte künftig ein Fall für den Staatsanwalt sein: Schwedens berühmtester Halbstarker, Michel aus Lönneberga

Stockholm. In Schweden sollen ab dem kommenden Sommer bereits Kinder im Alter von nur 13 Jahren in Jugendgefängnisse eingesperrt werden können. Die Regierung in Stockholm hatte die staatliche Strafvollzugsbehörde vor längerer Zeit beauftragt, Abteilungen in Haftanstalten für 15- bis 17jährige zu schaffen, die schwere Straftaten begangen haben. Dies solle nun auch 13- und 14jährige betreffen, teilte das schwedische Justizministerium am Montag mit.

Die Maßnahme geht zurück auf einen Gesetzesvorschlag der liberal-konservativen Regierung von Ministerpräsident Ulf Kristersson und soll Bandenkriminalität bekämpfen. Eine Senkung des Strafmündigkeitsalters für schwerste Straftaten sei unter anderem wichtig, um die Gesellschaft zu schützen, aber auch, um Kindern zu helfen, die kriminelle Bahn zu verlassen, erklärte Justizminister Gunnar Strömmer. Einsatzbereit sollen die separaten Jugendabteilungen nach Regierungsangaben ab dem 1. Juli 2026 sein. In sechs Haftanstalten sollen Abteilungen für Jungen, in zweien für Mädchen entstehen. Das Ganze dürfe auch nicht gegen die UN-Kinderrechtskonvention verstoßen, wie das Ministerium klarmachte. (dpa/jW)