Aus: Ausgabe vom 21.10.2025, Seite 6 / Ausland
Großbritannien: Feuer frei auf Drohnen
London. Britische Soldaten sollen Abschussbefugnisse für Drohnen erhalten, die Militärbasen bedrohen. Das teilte Reuters unter Berufung auf einen Bericht der Zeitung The Telegraph am Montag mit. Am Vorabend hatte eine neuerliche Drohnensichtung vorübergehend den Flughafen der Stadt Palma auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca lahmgelegt. (Reuters/dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
