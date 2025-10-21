Frankreich: Sarkozy trifft Macron vor Haftantritt

Paris. Der frühere französische Präsident Nicolas Sarkozy, der diesen Dienstag in Haft kommen soll, ist zuvor von Staatschef Emmanuel Macron empfangen worden. Das Treffen habe am Freitag stattgefunden, teilte das Präsidialamt am Montag mit. Sarkozy war im Zusammenhang mit einer Affäre um Wahlkampfgelder aus Libyen zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Damit wird er der erste französische Staatschef der Nachkriegszeit sein, der hinter Gitter kommt. Da Sarkozy das Alter von 70 Jahren erreicht hat, kann er umgehend eine Hafterleichterung wie das Tragen einer elektronischen Fußfessel beantragen. (AFP/jW)