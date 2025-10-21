Frankreich: Sarkozy trifft Macron vor Haftantritt
Paris. Der frühere französische Präsident Nicolas Sarkozy, der diesen Dienstag in Haft kommen soll, ist zuvor von Staatschef Emmanuel Macron empfangen worden. Das Treffen habe am Freitag stattgefunden, teilte das Präsidialamt am Montag mit. Sarkozy war im Zusammenhang mit einer Affäre um Wahlkampfgelder aus Libyen zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Damit wird er der erste französische Staatschef der Nachkriegszeit sein, der hinter Gitter kommt. Da Sarkozy das Alter von 70 Jahren erreicht hat, kann er umgehend eine Hafterleichterung wie das Tragen einer elektronischen Fußfessel beantragen. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Selenskij im falschen Filmvom 21.10.2025
-
Absage an Ankaravom 21.10.2025
-
Widersprüche ausnutzenvom 21.10.2025
-
Korruption ohne Endevom 21.10.2025
-
Zukunft im digitalen Staatvom 21.10.2025
-
Bolivien wird ausgeliefertvom 21.10.2025
-
Gegenwind für Separatistenvom 21.10.2025
-
Lebenslang Kommunistvom 21.10.2025