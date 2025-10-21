USA: Trump droht San Francisco

Washington. US-Präsident Donald Trump hat mit der Entsendung der Nationalgarde auch nach San Francisco gedroht. »Als nächstes gehen wir nach San Francisco«, sagte Trump am Sonntag (Ortszeit) in einem Interview mit dem Fernsehsender Fox News. Mit der Entsendung der Nationalgarde solle die Stadt im Bundesstaat Kalifornien wieder »großartig« gemacht werden. San Francisco wird von den oppositionellen Demokraten regiert – so wie die anderen Städte, in welche Trump bereits die Nationalgarde entsandt hat. Am Sonnabend hatten unter dem Motto »No Kings« (Keine Könige) landesweit Millionen von Menschen gegen Trump demonstriert. Die Proteste richteten sich auch gegen die Entsendung der Nationalgarde in mehrere Städte. (AFP/jW)