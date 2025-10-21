Japan: Neue Rechtskoalition steht
Tokio. Die in Japan regierende Liberaldemokratische Partei (LDP) und ihr Juniorpartner, die rechte Erneuerungspartei (JIP) haben am Montag einen Koalitionsvertrag besiegelt und damit den Weg für die Wahl der LDP-Chefin Takaichi Sanae zur neuen Regierungschefin freigemacht. Die als nationalistische Hardlinerin geltende Takaichi soll am Dienstag zur ersten Ministerpräsidentin des Landes gewählt werden. Takaichi war Anfang des Monats zur Vorsitzenden ihrer Partei gewählt worden. Ihr Vorhaben, Regierungschefin zu werden, scheiterte jedoch zunächst am Zusammenbruch der bis dahin amtierenden Regierungskoalition mit der Partei Komeito. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
