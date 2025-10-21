Iran weist Trumps Angebot zurück

Dubai. Der Oberste Führer Irans, Ali Khamenei, hat ein Angebot von US-Präsident Donald Trump zu neuen Gesprächen abgelehnt. Zugleich wies Khamenei am Montag Trumps Darstellung zurück, die USA und Israel hätten bei ihren Luftangriffen im Juni die atomaren Fähigkeiten Irans zerstört. »Trump sagt, er sei ein Dealmaker«, sagte Khamenei. »Aber wenn ein Deal mit Zwang einhergeht, ist es kein Deal, sondern Schikane.« Vergangene Woche hatte Trump vor dem israelischen Parlament gesagt, es wäre großartig, wenn die USA nach der Waffenruhe in Gaza ein »Friedensabkommen« mit Teheran aushandeln könnten. (Reuters/jW)