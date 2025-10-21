NATO beginnt Manöver »Dacian Fall«

Bukarest. Die NATO hat am Montag mit dem Manöver »Dacian Fall 2025« begonnen, das in Rumänien und Bulgarien stattfindet. Nach Angaben des Kriegsbündnisses auf seiner Internetseite sei das Hauptziel der von der rumänischen Armeeführung in Bukarest geleiteten Übung, dass die in den beiden Ländern stationierten NATO-Verbände auf Brigadeebene einsatzbereit sind. Beteiligt sind demnach 5.000 Soldaten aus zehn Staaten: Belgien, Bulgarien, Frankreich, Italien, Luxemburg, Nordmazedonien, Polen, Portugal, Rumänien und Spanien. Das laut Internetseite rein defensive Manöver dauert bis zum 13. November. (jW)