Kartellamt genehmigt Curevac-Übernahme

Bonn. Das Bundeskartellamt hat die Übernahme des Tübinger Pharmaunternehmens Curevac durch Biontech aus Mainz genehmigt. »Die Forschungspipelines von Biontech und Curevac für Arzneimittel weisen keine erheblichen Überschneidungen auf«, erklärte Kartellamtschef Andreas Mundt am Dienstag. Eine Beschränkung des Wettbewerbs durch die Fusion sei nicht zu erwarten. (AFP/jW)