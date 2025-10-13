Gegründet 1947 Montag, 13. Oktober 2025, Nr. 237
Präsidentschaftswahlen in Kamerun

Jaunde. In Kamerun war die Bevölkerung am Sonntag dazu aufgerufen, einen neuen Präsidenten zu wählen. Amtsinhaber Paul Biya, der das Land seit 42 Jahren regiert, strebt seine achte Amtszeit an. Gegen ihn treten elf Kandidaten an. Als starke Gegner gelten in diesem Jahr der frühere Minister und Regierungssprecher Issa Tchiroma Bakary und Expremier Bello Bouba Maigari. Dass Paul Biya allerdings wieder gewinnt, gilt als sehr wahrscheinlich. Der vielversprechendste Oppositionskandidat, Maurice Kamto, war im Vorfeld von den Wahlen ausgeschlossen worden. (dpa/jW)

