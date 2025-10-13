Madagaskar: Armee-Einheit unterstützt Proteste

Antananarivo. Nach gut zwei Wochen regierungskritischer Proteste in Madagaskar hat eine wichtige Einheit der Armee am Sonntag den Demonstranten ihre Solidarität ausgesprochen und angekündigt, die Kontrolle über die gesamten Streitkräfte zu übernehmen. Präsident Andry Rajoelina sprach von einem »Versuch der illegalen Machtübernahme«. Die Armee-Einheit Capsat hatte sich am Sonnabend den Protestteilnehmern in der Hauptstadt Antananarivo angeschlossen. Capsat-Soldaten lieferten sich vor einer Kaserne Auseinandersetzungen mit der Polizei und fuhren dann mit Armeefahrzeugen in Antananarivo ein, wo sie von Tausenden Demonstranten mit Jubel und Dankesrufen empfangen wurden. (AFP/jW)