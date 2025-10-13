Gefechte zwischen Afghanistan und Pakistan

Islamabad/Kabul. Bei Gefechten an der Grenze zwischen Pakistan und Afghanistan sind nach Angaben beider Länder vom Sonntag Dutzende Soldaten getötet worden. Katar, Saudi-Arabien und der Iran riefen beide Staaten zur Zurückhaltung auf. Der Sprecher der in Kabul herrschenden Taliban, Sabihullah Mudschahid, berichtete von 58 getöteten pakistanischen Soldaten. Außerdem wurden nach seinen Worten 20 Grenzkontrollposten des Nachbarlandes vorübergehend eingenommen. Auf Bitten Katars habe Afghanistan die Kämpfe eingestellt, nicht aber Pakistan. Pakistans Militär räumte ein, 23 seiner Soldaten seien ums Leben gekommen. Im Gegenzug seien »mehr als 200 Taliban-Kämpfer und verbündete Militante« getötet worden. Das afghanische Verteidigungsministerium hatte zuvor mitgeteilt, die Attacken seien eine Reaktion auf »wiederholte Angriffe auf die Souveränität Afghanistans«. (dpa/jW)