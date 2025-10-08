Aus: Ausgabe vom 08.10.2025, Seite 10 / Feuilleton
Kein Jubel
Aufmerksame Leser werden es bemerken: In dieser Ausgabe fehlt die Kolumne »Jubel der Woche« von Jegor Jublimov. Dieser ist leider kurzfristig erkrankt und muss mindestens für diese Woche aussetzen. Sobald er wiederhergestellt ist, wird die Kolumne wie gewohnt weiter erscheinen. Wir freuen uns darauf. Und erinnern uns zan den Schriftsteller Alex La Guma (40. Todestag am 11. Oktober) und die Schauspielerin Lotte Loebinger (120. Geburtstag am 10. Oktober), die diese Woche hätten bejubelt werden sollen. (jW)
