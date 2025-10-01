Anhaltendes Lohngefälle zwischen West und Ost

Düsseldorf. Gut 35 Jahre nach der Eingliederung der DDR gibt es weiterhin ein starkes Gefälle zwischen den Löhnen in den Ost- und Westbundesländern. Vollzeitangestellte in Westdeutschland verdienten im Jahr 2024 durchschnittlich 4.810 Euro brutto im Monat, in Ostdeutschland 3.973 Euro, teilte die Hans-Böckler-Stiftung am Dienstag mit. Das entspricht einer Differenz von 17,4 Prozent. (AFP/jW)