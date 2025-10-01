Aus: Ausgabe vom 01.10.2025, Seite 5 / Inland
Anhaltendes Lohngefälle zwischen West und Ost
Düsseldorf. Gut 35 Jahre nach der Eingliederung der DDR gibt es weiterhin ein starkes Gefälle zwischen den Löhnen in den Ost- und Westbundesländern. Vollzeitangestellte in Westdeutschland verdienten im Jahr 2024 durchschnittlich 4.810 Euro brutto im Monat, in Ostdeutschland 3.973 Euro, teilte die Hans-Böckler-Stiftung am Dienstag mit. Das entspricht einer Differenz von 17,4 Prozent. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Inland
-
Hauen und Stechenvom 01.10.2025
-
ePa erntet Widerspruchvom 01.10.2025
-
»Diese Lüge von der Bedrohung verfängt leider«vom 01.10.2025
-
Willkommener Schuldspruchvom 01.10.2025
-
CDU-Großspender entlastetvom 01.10.2025
-
Papierkrieg für 15 Eurovom 01.10.2025
-
Sinkende Kita-Standardsvom 01.10.2025
-
»Bei einem Unfall könnten Behälter beschädigt werden«vom 01.10.2025