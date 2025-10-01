Erwerbslosenzahl wieder unter drei Millionen
Berlin. Die übliche »Herbstbelebung« hat die amtlich verkündete Zahl der Erwerbslosen in der BRD im September wieder unter drei Millionen sinken lassen. Sie fiel zum Vormonat um 70.000 auf 2,955 Millionen, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Dienstag mitteilte. Dies entspricht einem Rückgang um 0,1 Prozent im Vergleich zum August, die Gesamtquote beträgt nun 6,3 Prozent. Es sind etwa 150.000 Personen mehr erfasst als im Vorjahreszeitraum. BA-Chefin Andrea Nahles klagte über weiterhin fehlende »Impulse für eine kräftigere Belebung«. Im September waren bei der BA überdies 66.000 weniger Stellen als noch im Vorjahr gemeldet. (Reuters/jW)
