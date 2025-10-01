Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Mittwoch, 1. Oktober 2025, Nr. 228
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 01.10.2025, Seite 5 / Inland

Vermehrte Forderungen nach Deregulierung

Berlin. Vor der anstehenden Kabinettsklausur wird von verschiedenen Seiten Kritik an staatlicher Regulierung laut. Der Bundesverband der Deutschen Industrie forderte einen »Befreiungsschlag für Bürokratieentlastung«. Die Industrie sei über die »mangelnde Geschwindigkeit« beim Bürokratieabbau besorgt. Ähnlich äußerte sich der Städte- und Gemeindebund. Der Staat sei zu behäbig und kompliziert geworden, sagte Hauptgeschäftsführer André Berghegger am Dienstag im ZDF. Auch beim Gesetzgebungsprozess brauche es Reformen. Die Regierung will an diesem Mittwoch eine »Modernisierungsagenda« vorstellen. (AFP/jW)

