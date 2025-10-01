»Panne« bei NRW-Wahl: CDU doch vor SPD
Mühlheim. Bei der NRW-Kommunalwahl hat es bei der Auszählung der Stichwahlstimmen für das Oberbürgermeisteramt in Mülheim an der Ruhr eine Panne gegeben. Wie die Stadt am Montag abend mitteilte, wurde bei einer Routineüberprüfung in einem Briefwahlbezirk eine »Auffälligkeit« festgestellt. Demnach wurden dort der SPD-Kandidatin Nadia Khalaf die Stimmen des CDU-Amtsinhabers Marc Buchholz zugeordnet.
Die Korrektur führe dazu, dass nicht Khalaf, sondern Buchholz die Stichwahl mit mehr als hundert Stimmen Vorsprung gewonnen habe. Das vorläufige Wahlergebnis hatte noch eine Mehrheit von 50,07 Prozent der Stimmen für Khalaf gegen 49,93 Prozent für Buchholz ausgewiesen. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
