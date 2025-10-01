Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Mittwoch, 1. Oktober 2025, Nr. 228
Aus: Ausgabe vom 01.10.2025, Seite 2 / Inland

Krankheit häufigster Verschuldungsgrund

Berlin. Erkrankungen sind die häufigste Ursache für Verschuldung in der BRD. Mit 17,6 Prozent beruhten die meisten Fälle auf gesundheitlichen Problemen, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten »Überschuldungsreport 2025« des Instituts für Finanzdienstleistungen hervorgeht. Erwerbslosigkeit und reduzierte Arbeit seien in 15,3 Prozent der Fälle der Auslöser gewesen, dahinter folgten Scheidung oder Trennung mit 9,1 Prozent. Die Studie zeige laut den Autoren, dass Verschuldung selten durch individuelles Verhalten entstehe. Insbesondere steigende Wohnkosten und Einkommensarmut wären treibende Faktoren. (dpa/jW)

