Gegründet 1947 Mittwoch, 1. Oktober 2025, Nr. 228
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 01.10.2025, Seite 2 / Inland

Inflationsrate auf Jahreshöchststand

Wiesbaden. Die Teuerungsrate in der BRD ist im September erneut gestiegen. Waren und Dienstleistungen kosteten durchschnittlich 2,4 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Das ist der höchste Wert seit Dezember. Von August bis September stiegen die Verbraucherpreise demnach um 0,2 Prozent. Ökonomen waren von einem etwas geringeren Inflationsanstieg ausgegangen. Hoch fielen die Preissteigerungen bei Lebensmitteln aus, die im Schnitt 2,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat kosteten. Niedriger waren unter anderem die Energiepreise. (Reuters/jW)

