Bericht: Pflegestufe 1 soll wegfallen

Berlin. Angesichts der Finanzierungslücke von rund zwei Milliarden Euro in der gesetzlichen Pflegeversicherung 2026 wird einem Medienbericht zufolge in der Bundesregierung über die Streichung des Pflegegrads 1 diskutiert. Die Kürzung sei eine mögliche Maßnahme zur Konsolidierung der Finanzlage, berichtete die Bild am Sonntag. Ende 2024 waren demnach rund 863.000 Menschen in Pflegegrad 1 eingestuft. Dessen Streichung würde demnach pro Jahr etwa 1,8 Milliarden Euro einsparen.

Die SPD hat diese Überlegungen am Sonntag klar zurückgewiesen. Als SPD-Fraktion verwahre man sich entschieden gegen Leistungskürzungen in der Pflegeversicherung, teilte der gesundheitspolitische Sprecher Christos Pantazis auf Anfrage mit. Patientenschützer, Sozialverbände und die Grünen warnen ebenfalls vor solchen Gedankenspielen. (AFP/jW)