Po-Ming Cheung

Auf die Urteilsverkündung im Prozess gegen die Nazigegnerin Hanna S. vor dem Oberlandesgericht München haben Sympathisanten am Sonnabend in Nürnberg mit einer Demonstration reagiert. S. war wegen der Beteiligung an Angriffen auf mutmaßliche Faschisten am Rande des »Tags der Ehre« in Budapest 2023 am Freitag zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Mehr als 1.200 Menschen nahmen an der Demonstration teil. Sie forderten unter anderem die Freilassung aller inhaftierten Nazigegner sowie die Streichung des Strafrechtsparagraphen 129. (jW)