Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Montag, 29. September 2025, Nr. 226
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Aus: Ausgabe vom 29.09.2025, Seite 2 / Inland
Urteil im »Budapest-Komplex«

Alle Antifa

2_BM.jpg
Po-Ming Cheung
Auf die Urteilsverkündung im Prozess gegen die Nazigegnerin Hanna S. vor dem Oberlandesgericht München haben Sympathisanten am Sonnabend in Nürnberg mit einer Demonstration reagiert

Auf die Urteilsverkündung im Prozess gegen die Nazigegnerin Hanna S. vor dem Oberlandesgericht München haben Sympathisanten am Sonnabend in Nürnberg mit einer Demonstration reagiert. S. war wegen der Beteiligung an Angriffen auf mutmaßliche Faschisten am Rande des »Tags der Ehre« in Budapest 2023 am Freitag zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Mehr als 1.200 Menschen nahmen an der Demonstration teil. Sie forderten unter anderem die Freilassung aller inhaftierten Nazigegner sowie die Streichung des Strafrechtsparagraphen 129. (jW)

Tageszeitung junge Welt am Kiosk

Die besonderen Berichterstattung der Tageszeitung junge Welt ist immer wieder interessant und von hohem Nutzwert für ihre Leserinnen und Leser. Eine gesicherte Verbreitung wollen wir so gut es geht gewährleisten: Digital, aber auch gedruckt. Deswegen liegt in vielen tausend Einzelhandelsgeschäften die Zeitung aus. Überzeugen Sie sich einmal von der Qualität der Printausgabe. 

Weitere Infos

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.