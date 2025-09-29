Alle Antifa
Auf die Urteilsverkündung im Prozess gegen die Nazigegnerin Hanna S. vor dem Oberlandesgericht München haben Sympathisanten am Sonnabend in Nürnberg mit einer Demonstration reagiert. S. war wegen der Beteiligung an Angriffen auf mutmaßliche Faschisten am Rande des »Tags der Ehre« in Budapest 2023 am Freitag zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Mehr als 1.200 Menschen nahmen an der Demonstration teil. Sie forderten unter anderem die Freilassung aller inhaftierten Nazigegner sowie die Streichung des Strafrechtsparagraphen 129. (jW)
Tageszeitung junge Welt am Kiosk
Die besonderen Berichterstattung der Tageszeitung junge Welt ist immer wieder interessant und von hohem Nutzwert für ihre Leserinnen und Leser. Eine gesicherte Verbreitung wollen wir so gut es geht gewährleisten: Digital, aber auch gedruckt. Deswegen liegt in vielen tausend Einzelhandelsgeschäften die Zeitung aus. Überzeugen Sie sich einmal von der Qualität der Printausgabe.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Zehntausende gegen den Genozidvom 29.09.2025
-
CDU drängt auf Sozialabbauvom 29.09.2025
-
Für ein Ende des Genozidsvom 29.09.2025
-
Kriegsgegner gefeuertvom 29.09.2025
-
Autokrise frisst sich festvom 29.09.2025
-
»Wollen etwas gegen die andauernde Zerstörung tun«vom 29.09.2025