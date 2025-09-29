Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Montag, 29. September 2025, Nr. 226
Aus: Ausgabe vom 29.09.2025, Seite 5 / Inland

Zuviel Lebensmittel landen im Müll

Berlin. In der Bundesrepublik werden nach Auffassung von Landwirtschaftsminister Alois Rainer zu viele Lebensmittel in den Hausmüll geworfen. »Allein in Deutschland sind es jedes Jahr fast elf Millionen Tonnen«, zitierte dpa den CSU-Politiker am Wochenende.

Nach Angaben seines Ministeriums entfallen 60 Prozent der weggeworfenen Lebensmittel auf private Haushalte. An diesem Montag beginnt eine bundesweite Aktionswoche »Zu gut für die Tonne«, bei der Menschen für dieses Problem sensibilisiert werden sollen. Erste Veranstaltungen sollte es bereits am Wochenende geben. (dpa/jW)

