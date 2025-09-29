Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Aus: Ausgabe vom 29.09.2025, Seite 4 / Inland

Thüringen: BSW gegen Rüstungsansiedlungen

Erfurt. Der BSW-Landesverband in Thüringen lehnt den von den ostdeutschen Ministerpräsidenten vergangene Woche geforderten Aufbau von Standorten der Rüstungsindustrie ab. »Das machen wir nicht mit«, heißt es in einem Appell, der auf einem Landesparteitag in Bleicherode am Sonnabend beschlossen wurde. Darin verweist die Regierungspartei auf den Koalitionsvertrag mit CDU und SPD, der auf Drängen des BSW eine Friedenspräambel enthalte. (dpa/jW)

