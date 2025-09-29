Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Montag, 29. September 2025, Nr. 226
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Aus: Ausgabe vom 29.09.2025, Seite 4 / Inland

Hessen: Rhein warnt vor Erbschaftssteuerdebatte

Wiesbaden. Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) fordert ein Ende der Debatte über die Erbschaftssteuer. »Hohe Steuern gefährden die Wettbewerbsfähigkeit, weil sie zwar erst schnell mehr Geld einbringen, dann aber das Wachstum bremsen«, behauptete Rhein gegenüber den Zeitungen der Mediengruppe Bayern vom Wochenende. »Schon die Diskussion über die Erbschaftssteuer führt zu Unsicherheit«, warnte der CDU-Politiker. Diese Steuer sei hochkomplex und könne problematisch werden beim Generationenwechsel in sogenannten Familienunternehmen. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.