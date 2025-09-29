Hessen: Rhein warnt vor Erbschaftssteuerdebatte
Wiesbaden. Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) fordert ein Ende der Debatte über die Erbschaftssteuer. »Hohe Steuern gefährden die Wettbewerbsfähigkeit, weil sie zwar erst schnell mehr Geld einbringen, dann aber das Wachstum bremsen«, behauptete Rhein gegenüber den Zeitungen der Mediengruppe Bayern vom Wochenende. »Schon die Diskussion über die Erbschaftssteuer führt zu Unsicherheit«, warnte der CDU-Politiker. Diese Steuer sei hochkomplex und könne problematisch werden beim Generationenwechsel in sogenannten Familienunternehmen. (dpa/jW)
