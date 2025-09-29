Berlin. In dem Artikel »Gegen die Komplizenschaft« in der jW-Ausgabe vom 26. September auf Seite vier wurden Äußerungen wiedergegeben, die der Linke-Politikerin Lea Reisner zugeschrieben wurden. Tatsächlich hat Jorinde Schulz vom Linke-Landesverband Berlin an der Pressekonferenz teilgenommen. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen. (jW)