EU plant drastische Zölle gegen China

Brüssel. Die EU reagiert mit Protektionismus auf die Konkurrenz aus China und die US-Handelspolitik. In den kommenden Wochen wolle die EU-Kommission Schutzzölle gegen chinesischen Stahl und daraus hergestellte Produkte von 25 bis 50 Prozent verhängen, berichtete das Handelsblatt am Freitag unter Verweis auf hochrangige Brüsseler Beamte. Ferner plane die EU, die Vergabe öffentlicher Aufträge an »Buy European«-Regeln zu koppeln. Es bräuchte »Schutzmaßnahmen, um das Gleichgewicht mit Partnern wiederherzustellen, die gar keine Regeln mehr achten«, so Industriekommissar Stéphane Séjourné. (Reuters/jW)