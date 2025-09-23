Nordkorea bietet USA Gespräche an
Seoul. Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un hat sich offen für Gespräche mit den USA gezeigt, das Atomwaffenprogramm seines Landes aber für nicht verhandelbar erklärt. Dies berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA vom Montag und zitierte Kim. Die neue Regierung in Südkorea hatte US-Präsident Donald Trump nahegelegt, mit Nordkorea wieder Gespräche aufzunehmen. Präsident Lee Jae Myung hatte behauptet, der Norden baue jedes Jahr 15 bis 20 Atombomben, jede Reduzierung sei daher wünschenswert. Jüngste Gesprächsangebote aus Washington und Seoul hatte Kim am Sonntag als unaufrichtig zurückgewiesen, aber gesagt, dass er persönlich noch gute Erinnerungen an Trump habe. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
