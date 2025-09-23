Ungarn: Zehntausende demonstrieren

Budapest. Zehntausende Menschen haben in der ungarischen Hauptstadt Budapest am Sonntag abend gegen Medienkampagnen der Regierung demonstriert. Orbán hatte in den vergangenen Jahren immer wieder Volksbefragungen gestartet, in denen Gegner Mittel zur Meinungsmache sehen. Für Oktober hat die Regierung eine Befragung zu Steuerthemen angekündigt, nachdem eine regierungsnahe Website berichtet hatte, dass die Opposition im Falle ihres Sieges Steuererhöhungen plane. Die in Umfragen führende Tisza-Partei des konservativen Oppositionsführers Péter Magyar dementiert derartige Pläne. Die Organisatoren der Demonstration am Sonntag, eine Theatertruppe, fordern ein Referendum über ein Verbot staatlich finanzierter Werbekampagnen, die in die »Irre führen, ablenken oder Hass schüren«. (AFP/jW)