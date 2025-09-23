Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Dienstag, 23. September 2025, Nr. 221
Aus: Ausgabe vom 23.09.2025, Seite 6 / Ausland

Libanon: Kinder sterben bei israelischem Angriff

Beirut. Bei einem israelischen Drohnenangriff in der libanesischen Stadt Bint Dschbeil sind am Sonntag nach Angaben der Behörden fünf Menschen getötet worden, darunter drei Kinder. Das israelische Militär behauptete, es habe bei dem Angriff am Sonntag ein Hisbollah-Mitglied getötet. Es seien aber auch »mehrere unbeteiligte Zivilisten getötet« worden. Man bedauere dies, und der Vorfall werde untersucht. Libanons Parlamentspräsident Nabih Berri teilte mit, unter den Toten seien ein Vater und seine drei Kinder, die Mutter sei verwundet worden. Sie besäßen die US-Staatsbürgerschaft.(Reuters/jW)

