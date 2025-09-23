Peru: Verletzte bei Protesten

Lima. Bei Protesten gegen die Regierung in Peru sind Angaben vom Sonntag zufolge mindestens 18 Menschen verletzt worden. Die Journalistengewerkschaft ANP erklärte, sechs Journalisten seien von Schrotkugeln der Polizei getroffen worden. Am Sonnabend waren Hunderte Menschen einem Aufruf einer Jugendbewegung zu Protesten gegen die Regierung von Putschpräsidentin Dina Boluarte gefolgt. (AFP/jW)