Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Dienstag, 23. September 2025, Nr. 221
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Aus: Ausgabe vom 23.09.2025, Seite 6 / Ausland

Peru: Verletzte bei Protesten

Lima. Bei Protesten gegen die Regierung in Peru sind Angaben vom Sonntag zufolge mindestens 18 Menschen verletzt worden. Die Journalistengewerkschaft ANP erklärte, sechs Journalisten seien von Schrotkugeln der Polizei getroffen worden. Am Sonnabend waren Hunderte Menschen einem Aufruf einer Jugendbewegung zu Protesten gegen die Regierung von Putschpräsidentin Dina Boluarte gefolgt. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.