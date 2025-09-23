Oppositionschef steht im Südsudan vor Gericht

Juba. Südsudans Oppositionschef und früherer Vizepräsident Riek Machar hat am Montag wegen des Vorwurfs der »Verbrechen gegen die Menschheit« vor einem Gericht erscheinen müssen. Auch sieben Vertreter seiner Partei SPLM-IO sind angeklagt. Die Anhänger des Oppositionsführers sehen in dem Prozess den Versuch von Staatschef Salva Kiir, seine Macht zu festigen. Machar war nach den Anschuldigungen vor zwei Wochen als Vizepräsident abgesetzt worden. Konkret sollen die Angeklagten an der Koordinierung eines Angriffs auf einen Militärstützpunkt im März beteiligt gewesen sein. (AFP/jW)