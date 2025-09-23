Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Dienstag, 23. September 2025, Nr. 221
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Aus: Ausgabe vom 23.09.2025, Seite 6 / Ausland

Oppositionschef steht im Südsudan vor Gericht

Juba. Südsudans Oppositionschef und früherer Vizepräsident Riek Machar hat am Montag wegen des Vorwurfs der »Verbrechen gegen die Menschheit« vor einem Gericht erscheinen müssen. Auch sieben Vertreter seiner Partei SPLM-IO sind angeklagt. Die Anhänger des Oppositionsführers sehen in dem Prozess den Versuch von Staatschef Salva Kiir, seine Macht zu festigen. Machar war nach den Anschuldigungen vor zwei Wochen als Vizepräsident abgesetzt worden. Konkret sollen die Angeklagten an der Koordinierung eines Angriffs auf einen Militärstützpunkt im März beteiligt gewesen sein. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.